Les 10 grands lancements du Salon de l’auto de Los Angeles

Le Salon de l’auto de Los Angeles a ouvert ses portes aux médias cette semaine et plusieurs constructeurs en ont profité pour dévoiler leurs plus récentes créations.

L’équipe du Guide de l’auto était sur place et voici un compte-rendu des 10 modèles qui ont retenu notre attention.

À LIRE AUSSI: Les 10 véhicules à rouage intégral les plus abordales au Canada

À LIRE AUSSI: Les 10 bolides les plus fous de Hennessey

Mazda3 2019

Courtoisie Mazda

Avec la nouvelle génération de sa Mazda3, Mazda a pris beaucoup de gens par surprise en annonçant que le rouage intégral sera désormais offert en option. Un nouveau moteur baptisé SKYACTV-X (aussi en option) promet aussi une baisse de consommation de 20% à 30% par rapport à la motorisation de base. La Mazda3 2019 demeurera offerte en variantes à quatre et à cinq portes.

Pour tous les détails sur Mazda3 2019, c'est ici!

Toyota Prius 2019

Sylvain Raymond

La Prius change très peu d’un point de vue esthétique, mais l’adoption d’une configuration à rouage intégral la rend soudainement beaucoup plus attrayante pour les automobilistes québécois. Surtout quand on sait qu’elle proposera une consommation ville/route de seulement 4,7 L/100 km.

Pour tous les détails sur la Toyota Prius 2019, c'est ici!

Porsche 911 2020

Marc Lachapelle

Pour la huitième génération de la mythique 911, Porsche est demeurée plutôt conservatrice en adoptant un design similaire à celui de la génération sortante. Son moteur à six cylindres à plat biturbo de 3,0 litres développe désormais une puissance de 444 chevaux, une hausse de 30 chevaux par rapport à la 911 actuelle.

Pour tous les détails sur la Porsche 911 2020, c'est ici!

Jeep Gladiator 2020

William Clavey

Après 25 ans d’absence, une camionnette réintègre finalement l’alignement de Jeep. Le nouveau Gladiator 2020 adopte la même devanture que l’iconique Wrangler, mais il est construit à partir d’un différent châssis. Le Gladiator sera disponible avec un moteur V6 de 3,6 litres ou avec un V6 diesel de 3,0 litres.

Pour tous les détails sur le Jeep Gladiator 2020, c'est ici!

Honda Passport 2019

William Clavey

À partir de la même plateforme qui sert au Ridgeline et au Pilot, Honda a développé un nouveau VUS spécialement pour le marché nord-américain. Le Passport 2019 sera animé par un moteur V6 de 280 chevaux et pourra remorquer des charges allant jusqu’à 5000 livres.

Pour tous les détails sur le Honda Passport 2019, c'est ici!

Hyundai Palisade 2020

William Clavey

Les VUS ont la cote en Amérique du Nord, et Hyundai compte bien aller chercher sa part du gâteau avec son nouveau Palisade, un mastodonte capable d’accueillir jusqu’à huit occupants. Sous son capot, on retrouve un moteur V6 de 3,8 litre développant 291 chevaux.

Pour tous les détails sur le Hyundai Palisade 2020, c'est ici!

Rivian R1T Concept

William Clavey

Rivian a fait écarquiller bien des yeux à Los Angeles avec son concept R1T, une camionnette entièrement électrique qui pourrait passer de 0 à 100 km/h en trois secondes et parcourir une distance de plus de 600 kilomètres en une seule charge. Aux côtés du R1T, Rivian a aussi présenté un VUS, le R1S.

Pour tous les détails sur le Rivian R1T, c'est ici!

Kia Soul 2020

Frédéric Mercier

Kia a dévoilé une nouvelle génération du Soul, et on est davantage dans l’évolution que dans la révolution. Le Soul 2020 sera livrable avec un choix de deux moteurs à essence, mais aussi en variante 100% électrique équipée d’une batterie au lithium-ion de 64 kWh. L’autonomie n’a pas encore été annoncée, mais elle frôlera visiblement les 400 kilomètres, à l’instar de la nouvelle Kia Niro EV.

Pour tous les détails sur le Kia Soul 2020, c'est ici!

Lincoln Aviator 2020

David Miller

Après une courte carrière de trois ans entre 2003 et 2005, le Lincoln Aviator sera de retour pour l’année-modèle 2020. Plus gros que le Nautilus et plus compact que le Navigator, l’Aviator 2020 sera équipé d’un V6 biturbo de 3,0 litres développant 400 chevaux.

Pour tous les détails sur le Lincoln Aviator 2020, c'est ici!

Audi e-tron GT Concept

Courtoisie Daniel Breton

Ce sublime concept d’Audi est muni d’une motorisation entièrement électrique de 590 chevaux qui lui permet de passer de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes. S’il ne s’agit que d’un concept pour le moment, Audi assure qu’une version de production arrivera chez les concessionnaires dès les premiers mois de 2021.

Pour tous les détails sur l'Audi e-tron GT Concept, c'est ici!