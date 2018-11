Les Blue Jays tenteraient d’échanger le Québécois Russell Martin

Les Blue Jays de Toronto tenteraient d’échanger le vétéran québécois Russell Martin et plusieurs équipes auraient manifesté leur intérêt à acquérir l’athlète de 35 ans.

D’après ce qu’a rapporté le site Yahoo! Sports, les Jays ont tenu quelques discussions à cet égard récemment. Ils souhaitent payer beaucoup moins que la somme de 20 millions $ prévue au contrat de Martin pour l’année prochaine. Celle-ci sera la dernière d’un pacte de cinq ans et de 82 millions $ signé en 2015. De plus, la formation ontarienne serait prête à assumer une partie du salaire de l’ancien des Dodgers de Los Angeles, des Pirates de Pittsburgh et des Yankees de New York pour faciliter une transaction.

En 2018, Martin a éprouvé des ennuis au bâton. Il a conservé une moyenne au bâton de ,194, la pire de sa carrière, totalisant 10 circuits et 25 points produits. Pour le joueur ayant complété sa 13e campagne dans le baseball majeur, il s’agissait de son plus faible nombre de longues balles depuis 2010.

À cause de la présence de Danny Jansen et de Luke Maile à la position de receveur, Martin a été employé à divers endroits, soit au troisième coussin, à l’arrêt-court et au champ gauche, en plus d’évoluer derrière le marbre.

Récipiendaire du Gant doré dans la Ligue nationale en 2007, il a retiré 22 % des coureurs ayant tenté un vol à ses dépens cette année.