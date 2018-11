Les Clinton en visite au Centre Bell

MONTRÉAL - L'ancien président américain Bill Clinton et l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton étaient de passage au Centre Bell de Montréal, mercredi, dans le cadre d'une tournée de conférences.

Baptisée «An Evening With The Clintons», la conférence doit s'arrêter dans 13 villes nord-américaines jusqu’au printemps prochain. La tournée a débuté à Las Vegas le 18 novembre, avant de se transporter à Toronto et Montréal mardi et mercredi. Vancouver est aussi dans la liste, avec un arrêt prévu le 2 mai 2019.

L'ancien président et l'ancienne candidate à la présidence défaite face à Donald Trump en 2016 puisent dans leur bagage d'expérience pour «offrir une perspective unique du passé et une vision remarquable quant à la suite des choses», explique-t-on sur le site internet dédié à la tournée.

Au centre Bell mercredi soir, lors d’une discussion sur leur carrière respective et l’avenir des États-Unis, les deux politiciens se sont vu remettre des maillots du Canadien. Hillary Clinton a alors mentionné qu’ayant grandi à Chicago, elle était une partisane des Blackhawks. Les spectateurs présents ont hué cette taquinerie.