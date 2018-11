Les coups de cœur de... Patrick Norman

Il n’y a pas de doute. Le chanteur Patrick Norman est un bon vivant. Le chanteur country de 72 ans est un épicurien qui adore les bons restaurants et les détentes aux spas. En 2019, il soulignera ses 50 ans de carrière et ne cesse d’accumuler des projets stimulants, tels que le spectacle Noël Symphonique, qui aura lieu demain à la Maison symphonique de Montréal. Montréalais d’origine, il nous partage ses adresses coups de cœur qui unissent la gastronomie et la musique.

Le restaurant préféré ?

Photo courtoisie, Jimmy Hamelin

J’aime beaucoup le restaurant l’Épicier dans le Vieux-Montréal. Je dois également mentionner le Bouillon Bilk, situé sur le boulevard Saint-Laurent. C’est vraiment très bon. L’Atelier de Joël Robuchon au Casino de Montréal, ça aussi, c’est sur la coche ! Le service est vraiment personnalisé. On prend le temps de nous expliquer ce qu’on va manger, donc c’est très instructif. On mange pendant des heures avec de petites portions. C’est un beau voyage culinaire. Pour les sushis, j’adore le Mikasa au Centropolis à Laval. C’est dur à battre. Et finalement à Terrebonne, Au Just Thai est mon restaurant thaï préféré. C’est excellent et je leur accorde la note de cinq étoiles. Le chef Dia est un chic type.

L’endroit où prendre un café ?

Photo courtoisie

Le Café Cherrier, qui est situé au coin de Saint-Denis et Cherrier ! J’adore cet endroit, ne serait-ce que pour faire des entrevues et pour des réunions professionnelles. On rencontre toujours des gens intéressants du milieu qui œuvrent en avant ou derrière la caméra. C’est mon café de prédilection.

L’activité préférée ?

Photo courtoisie, Bota Bota

Premièrement, on ne travaille pas ! On fait de la marche, on travaille toujours sur des projets à venir. On est souvent dans la musique. Ma blonde et moi adorons les soirées de détente avec des bains de vapeur ou des bains thérapeutiques. On tripe spa ! Entre autres, on adore le Bota Bota dans le Vieux-Montréal. Il y a aussi le Spa Mathers Ciel Nordique, à Saint-Eustache. J’ai aussi beaucoup aimé les bains flottants au Spa Ovarium, sur la rue Saint-Denis. Je dois aussi dire que je suis toujours sorti au resto pour découvrir les bonnes fourchettes en ville.

Une adresse secrète à découvrir ?

Photo courtoisie

Le Diese Onze. C’est un petit bar situé encore sur la rue Saint-Denis. On peut entendre de bons musiciens de jazz et de rhythm and blues. J’y ai déjà entendu chanter Kim Richardson qui chantait la pièce In the City de Stevie Wonder, accompagnée d’un band hallucinant. C’est vraiment intéressant pour les gens qui aiment la musique.

Si j’étais maire de Montréal, je... ?

Il y a tellement de choses à faire dans une belle grande ville comme la nôtre. J’essaierais d’encourager le transport en commun en mettant des stationnements gratuits aux gares et aux stations de métro. On devrait travailler à limiter l’accès aux voitures pour permettre une meilleure circulation au centre-ville.

Que possède Montréal que les autres villes n’ont pas ?

Les travaux ! Les petits bonshommes orange ! Je crois aussi que Montréal possède un melting pot des plus intéressants, autant pour ses caractéristiques culinaires, culturelles et sa langue française qui a du charme.

L’endroit le plus romantique ?

Photo Agence QMI, Sarah Daoust-braun

La montagne, c’est-à-dire le mont Royal. Il y a aussi le Jardin botanique de Montréal qui est très romantique parce que c’est si beau. Finalement, je dirais le Vieux-Montréal avec ses rues pavées. Ça me ramène dans le vieux temps où l’amour était moins compliqué !

Un mot pour décrire Montréal ?

Unique. C’est une ville qui a tout. Il n’y en a pas deux comme Montréal.