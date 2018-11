Les droits des non-fumeurs

J’ai déménagé trois fois en deux ans à cause des fumeurs. Ça m’a coûté du temps et de l’argent. Tout ça pour aboutir dans un bloc de quatre logements avec un locataire au-dessus de ma tête qui, comme il n’a pas le droit de fumer dans son logement, le fait en s’appuyant sur le bord de sa fenêtre ouverte, et c’est moi qui déguste sa fumée dans mon logement du bas. Le proprio ne veut pas me croire quand je me plains et le locataire me dit de déménager si je ne suis pas contente. Quels sont mes recours ?

J’en ai marre, et ça va être pire avec le pot qui s’en vient

Il existe une Association des non-fumeurs qui pourrait vous renseigner sur l’ensemble de vos droits. Si le bail de ce voisin lui interdit de fumer dans son logement, le propriétaire à le devoir de le faire respecter, et si ce n’est pas le cas, vous êtes en droit de vous plaindre à la Régie du logement. D’ailleurs, un jugement du tribunal dans l’affaire Fowler en 2008 a stipulé que « Le droit du fumeur au respect de sa vie privée est limité par le droit des autres occupants d’un immeuble à jouir paisiblement de leur logement. » Et quand il est question de la fumée inacceptable, ça vaut autant pour la cigarette, le cannabis que le BBQ.