Les robes de Céline exposées

Des robes de Céline Dion datant des années 1980 seront exhibées au Centre d’art Diane-Dufresne de Repentigny. Ces tenues font partie d’une exposition rétrospective du designer de mode québécois Michel Robidas, fidèle collaborateur de l’artiste à l’époque d’Incognito.

Intitulée Processus : Passé. Présent. À venir, cette exposition comprend le célèbre ensemble blanc veston-robe à crinoline dans lequel la chanteuse a remporté le concours Eurovision en 1988. Pour cet événement important, qui pouvait propulser sa protégée à l’étranger, René Angélil souhaitait un look « moderne », mais accessible et « bon chic bon genre », évoque Michel Robidas, en entrevue au Journal.

« On n’a pas joué le vêtement trop près du corps ou l’immense décolleté, précise le designer. René était d’accord pour qu’on y aille plus sexy en spectacle, mais quand c’était des apparitions à plus grande échelle, on essayait d’être plus sobre et classique. »

Une période charnière

Michel Robidas a commencé à travailler avec Céline Dion en 1987, une année charnière pour cette dernière, puisqu’en plus de marquer son retour sur disque avec Incognito, elle marquait son passage de « petite fille » à « jeune femme adulte ». Et ses vêtements devaient refléter cette évolution, explique le designer.

Leurs chemins se sont croisés lors des préparatifs d’une grande émission de variétés diffusée aux Beaux Dimanches de Radio-Canada, où Michel Robidas travaillait depuis 1974. La chimie avait immédiatement opéré. Si bien qu’ils avaient repoussé les limites en concoctant un maillot en cuir noir aux seins pointus que Céline avait étrenné pour interpréter Jours de fièvre, un extrait de l’album Incognito.

« Ce corset avait fait beaucoup, beaucoup jaser, se rappelle Robidas. C’est le plus loin qu’on est allé. Mais il n’y avait rien d’indécent. C’était juste très fashion.

« Céline avait une super silhouette. Elle était super mince. Et elle adorait la mode », ajoute le styliste et concepteur de costumes.

Beaux souvenirs

La collaboration entre Michel Robidas et Céline Dion s’est étirée jusqu’en 1989. Durant cette période, Robidas a appris à connaître une chanteuse professionnelle, chaleureuse et généreuse, qui aimait surprendre les équipes de tournage avec lesquelles elle travaillait en allant leur chercher des smoked meats.

En 1998, alors qu’il était styliste pour Julie Snyder au Poing J, Michel Robidas a assisté, entre deux séances de magasinage à New York, à l’enregistrement d’une chanson de l’artiste. Alors qu’il s’apprêtait à quitter les lieux aux alentours de minuit, la star, qu’il n’avait pas vue depuis des années, a quitté le studio et ses musiciens pour venir le saluer. « Ça résume tout. Et c’est ce qui est formidable avec elle. »

L’exposition Processus : Passé. Présent. À venir se tiendra au Centre d’art Diane-Dufresne du 5 décembre au 17 février. Des costumes de scène de Ginette Reno, Diane Dufresne et Michèle Richard seront également exhibés.

En parfait état

Michel Robidas ignorait que Céline Dion avait conservé ses robes de l’ère Incognito.

« Quand j’ai appris qu’elle me prêtait les tenues pour l’exposition, j’ai fait : “Oh My God !”, relate le designer. Et quand j’ai reçu les paquets, j’ai été très ému. Parce qu’elle conserve ses costumes dans des boîtes muséales. C’est comme si j’avais reçu des costumes du Musée McCord. C’est cette même qualité de conservation. »