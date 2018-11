Mauvais départ pour Tiger Woods

Tiger Woods n’a pas connu le départ souhaité à son propre tournoi, le Hero World Challenge, jeudi, aux Bahamas.

Cet événement est organisé par l’ex-numéro un mondial chaque année et rassemble 18 des meilleurs golfeurs au monde. Il s’agit aussi du premier tournoi de la vedette du golf en ce début de saison dans la PGA.

Woods a remis une carte de 73 (+1) et partage le 16e rang en compagnie de Xander Schauffele. L’Américain de 42 ans a particulièrement bûché au 12e fanion, terminant avec un triple boguey. Il a également commis deux bogueys et réussi quatre oiselets, dont deux dans les quatre derniers trous. Il a ainsi évité de prendre le dernier rang, qui est occupé par le Japonais Hideki Matsuyama.

«Aujourd’hui [jeudi], c’était la journée la plus facile de toute la semaine. Je n’ai pas su profiter des bonnes conditions, a révélé Woods au site internet GolfDigest.com. Je ne me sentais pas confortable avec mon jeu, même si j’ai été bon sur les coups de départ.»

Les Patricks en tête

C’est Patrick Cantlay et Patrick Reed qui se sont emparés des commandes du tournoi, eux qui ont joué 65 (-7) lors de cette première ronde.

Le premier a réalisé sept oiselets et n’a commis aucun faux pas, alors que le second a réussi huit oiselets et a fauté une seule fois.

Les deux Américains sont poursuivis par un duo composé de leur compatriote Dustin Johnson et du Suédois Henrik Stenson. Ceux-ci ont ramené des cartes de 68 (-4).