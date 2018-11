Musiques de film, le bonheur est là !

Demain vendredi ainsi que samedi à 19 h 30 , à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, 85 musiciens seront réunis pour accompagner le film Harry Potter et La coupe de feu. Cet évènement qui attire année après année, nombre de passionnés et adeptes du gentil sorcier, met en lumière la musique de film en tandem avec l’histoire. À moins de faire erreur, l’une des plus « belles machines » à trame sonore est sans contredit le London Philarmonic Orchestra. Tous ces musiciens et musiciennes de formation classique ont donné au Seigneur des anneaux Stars Wars,

Laurence d’Arabie, Thor ainsi que le Parc Jurassique,

des couleurs inimaginables. Et nous aurons une pensée pour le grand trompettiste Maurice Murphy, orfèvre en la matière.

Deux disques et des souvenirs



Pour accompagner vos soirées hivernales, avec un bon livre en main, The Genius of Film Music (Hollywood Blockbuster 1980 to 2000) s’avère incontournable. Toujours avec la même maestria et ce savoir-faire, le London Philarmonic sous la direction de Dirk Brossé nous offre un vrai panier de Noël, plein comme un œuf. De John Williams, avec la suite symphonique de Stars Wars, en passant par le thème d’Il Postino (Bacalov), avec un détour par le Gladiateur (Hans Zimmer) et The Matrix Reloaded (Don Davis),

vos soirées seront sous le signe du cinématographe, comme le chantait si bien Boris Vian.