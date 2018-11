Ne négligez rien

Méfiez-vous de votre petite nièce de 7 ans lorsqu’elle viendra chez vous aux Fêtes. Elle va vous refiler le rhume que vous repasserez à votre beau-frère, le gros fumeur, qui va se ramasser avec une bronchite nécessitant des antibiotiques qui, on le sait, à la longue, affaiblissent le système immunitaire. En organisant votre souper, gardez bien en mémoire de ne pas acheter de laitue romaine, ni de concombre anglais, et allez-y mollo sur le sel sachant que le beau-père est pris du cœur depuis qu’il a été mordu par un pitbull qui avait contracté la rage après s’être battu avec un raton laveur qui avait mangé de la carpe asiatique. Pendant cette soirée, gardez vos gants de caoutchouc pour tourner les poignées de porte et lorsque la visite arrivera, faites la bise de nuque à nuque, il y aura moins de danger. Suspectez aussi discrètement le cousin qui arrive de la campagne où les tiques se cachent sous la peau de ceux qui s’aventurent dans les boisés et portez la même attention aux mononcles golfeurs qui cherchent leur balle trop souvent en dehors des allées.

JUSQU’AU BOUT

Soyez bien certain que la dinde est bien cuite. La salmonellose est aussi hypocrite que le virus du Nil ou la bactérie mangeuse de chair, dont est toujours menacé votre voisin qui mange son steak haché saignant. À la fin du repas, servez un beau café sans sucre ni crème, dont l’eau en bouteille a été bouillie une heure dans une casserole sans teflon. Quand tout le monde sera parti, prenez un bon bain de gros sel marin afin de délester toutes les énergies négatives qui ont collé à votre corps. Passez l’aspirateur dans les lits pour les acariens et jouissez d’une bonne nuit sans apnée. N’enviez surtout pas le beau-frère snowbird en Floride. Le cancer de la peau le guette. Pas stressé pantoute.

DE MÊME EN PASSANT

Novembre est le mois de la déprime, mais ça achève. Ce sont les 30 premiers jours qui sont les plus difficiles. J’ai hâte à demain.

Un an plus tard, le plus difficile pour Shea Weber a été de retenir le nom des nouveaux joueurs.

C’est la semaine prochaine que commencent les partys de bureau. Avocats, à vos marques.

Tu crois que la vie est plus belle après la mort ? Ça dépend la mort de qui.

Quand je serai vieux, j’aurai une marchette quatre roues motrices.

À DEMAIN

Salut Pélo ! T’étais tanné de ne pas mourir.