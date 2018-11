Pas vu pas pris

« Quelle forme devons-nous privilégier : “Il y a longtemps que je t’ai vu” ou “il y a longtemps que je ne t’ai pas vu” ? » C’est ce que se demande une lectrice, H. Brodeur. Réponse : il faut employer la forme négative. « Il y a (six mois) que » [je ne t’ai pas vu], « ça fait (cinq ans) que » [Claudine n’a pas visité l’Europe]... Ces formules expriment une durée qui commence à un moment précis (six mois, une semaine, cinq ans, etc.) et qui évoque la période pendant laquelle l’action ne s’est pas produite. Il y a six mois que je ne vous ai pas vu signifie que cela fait six mois (durée) que l’action de vous voir ne s’est pas produite. Une forme affirmative serait : je vous ai vu pour la dernière fois il y a six mois. Il va de soi que la forme affirmative est requise en l’absence de négation, par exemple dans cette confession : « Il y a longtemps que je t’aime. »