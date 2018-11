Québec a une clause pour résilier le contrat du CUSM

Hier, les avocats du CUSM ont soutenu avoir payé 20 % trop cher pour ce contrat à cause des magouilles, soit 924 millions $ (voir autre texte).

En scrutant le volumineux contrat signé entre le CUSM et SNC-Lavalin, on constate la présence d’une clause permettant sa résiliation en cas d’actes interdits.

En entrevue à QUB radio, hier, la ministre de la Santé, Danielle McCann, a pourtant dit qu’elle avait les mains liées et qu’elle ne rouvrirait pas l’entente de partenariat.

« Il faut qu’on respecte le contrat qui a été signé, et on en a pour 25 ans », a-t-elle dit.

Elle réagissait au reportage de notre Bureau d’enquête sur le fait que Québec a voulu garder secrète une partie de l’entente qui garantit jusqu’à 26 % de profits et de frais de gestion aux partenaires privés responsables des travaux de rénovation au Centre hospitalier de l’Université de Montréal et au CUSM.

Au CUSM, les Québécois ont notamment payé plus de 8000 $ pour deux prises électriques et environ 35 000 $ pour réaménager le bureau du directeur général.

Le président de la Fédération de la santé et des services sociaux, Jeff Begley, invite la ministre à envisager la résiliation.

« On ne comprend pas sa réticence à utiliser tous les moyens pour y mettre fin. La solution, c’est de racheter le contrat, un contrat où il y a eu de la fraude et où on n’a pas respecté les règles », dit-il.