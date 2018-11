«Robert en CharleboisScope»: un spectacle «rétro-futuriste» pour Robert Charlebois

Robert Charlebois célébrera en 2019 ses 75 ans et ses 50 ans de métier avec Robert en CharleboisScope, un spectacle «rétro-futuriste» à grand déploiement visuel, dont les projections vidéo, qu’on promet spectaculaires, seront conçues par deux boîtes québécoises, 4U2C et Champagne Club Sandwich.

Un ensemble de huit musiciens, un écran géant de la taille de deux maisons, des œuvres visuelles en images et en «motion design» (animation graphique) taillées autour de 14 heures d’archives du parcours de Robert Charlebois, des extraits documentaires, les plus grandes chansons du monstre sacré et même quelques titres inédits: on nous promet un événement de calibre international avec Robert en CharleboisScope, qui doit, pour l’instant, tenir l’affiche dans quatre villes, soit Québec, Montréal, Ottawa et Sherbrooke.

Une prédiction qui pourrait être à la hauteur des ambitions de Robert Charlebois, puisque ses partenaires dans ce nouveau périple, 4U2C (entité du Cirque du Soleil, qui a collaboré avec P!NK, Jay Z, Kanye West, Justin Timberlake et Taylor Swift) et Champagne Club Sandwich (qui s’est démarqué à New York et à Los Angeles) bénéficient tous d’un rayonnement hors de nos frontières.

«Quand les gens vont voir U2, ils sont toujours impressionnés. Nous, on a la chance d’avoir Robert Charlebois. On va livrer un "show" à la hauteur des productions internationales, avec un répertoire extraordinaire et la bête de scène qu’est Robert Charlebois», a insisté Claude Larivée, président de La Tribu, la maison de disques de Robert Charlebois, et producteur du projet.

«Si jamais on se casse la gueule avec ça, on ne sort plus de chez nous, jusqu’à la fin de nos jours!», a blagué Charlebois, qui dit avoir été influencé, notamment, par le passage de Stromae au Centre Bell, en 2015.

Comme au cinéma

Lui qui a exploré tous les types d’accompagnement dans ses tours de chant sur scène, des cuivres dans «Avril sur mars» aux guitares dans «Avec tambours et trompettes», avait envie de se rapprocher d’un fantasme cinématographique.

«Dans un spectacle, il faut commencer fort, se faire plaisir dans le milieu, et finir fort. Je pense qu’une carrière, c’est comme un "show": j’ai commencé fort, avec "L’Osstidcho", je vais finir fort avec cette nouvelle aventure, et je me suis fait plaisir entre les deux. Je boucle la boucle», a expliqué Robert Charlebois.

L’homme ne parle pas de sa prestation en CharleboisScope comme d’une tournée d’adieu, mais comme d’un «méchant "show"», a-t-il nommé en conférence de presse, jeudi matin. Il ne s’agira pas d’un «"show" de boucane» non plus, a-t-il dit.

«Les délires de canons et de boucane, à la AC/DC, tu sors de là les oreilles en sang, a-t-il illustré. Il n’y a aucune idée au monde, qu’elle soit de moi ou de quelqu’un d’autre, qui vaille la peine qu’on perde nos oreilles. Je ne suis pas fou de ces affaires-là...»

«Mais je me suis fait opérer pour les cataractes, et j’ai redécouvert les couleurs! J’aurais bien aimé réaliser un film, dans ma vie; là, je vais en réaliser un, dont je vais être le protagoniste!»

Robert en CharleboisScope sera présenté au Grand Théâtre de Québec (25 mai), à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, à Montréal (6, 7 et 8 juin), au Centre national des Arts d’Ottawa (12 octobre) et au Centre culturel de Sherbrooke (19 octobre).