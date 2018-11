Simon Bourque se joint aux Stingers

Le défenseur Simon Bourque, qui avait été sélectionné par le Canadien de Montréal en sixième ronde du repêchage de 2015 puis échangé aux Jets de Winnipeg en juin dernier, poursuivra sa route avec les Stingers de l’Université Concordia.

Le joueur de 21 ans, originaire de Saint-Lambert, s’est engagé à se joindre aux Stingers dès janvier. Il planifie également d'entreprendre des études en commerce.

«Je suis passionné de hockey, mais il y a plus que ça dans la vie. C’est important d’avoir un plan pour ce qui vient après. Je veux un diplôme universitaire avant de poursuivre dans le hockey professionnel», a confié Bourque dans une entrevue publiée jeudi sur le site internet des Stingers.

Bourque avait été impliqué dans l’échange entre les Jets et le Canadien envoyant l’attaquant Joel Armia et le gardien Steve Mason à Montréal. Le Tricolore avait également acquis un choix de septième tour au repêchage de 2019 et un choix de quatrième tour en 2020 en retour de Bourque.

Le mois dernier, le Québécois avait été assigné au club-école des Jets dans la East Coast Hockey League.

Bourque veut maintenant mettre son expérience et ses qualités de hockeyeurs aux services des Stingers. «J’aime jouer dans les deux extrémités de la patinoire. Je ne fais pas beaucoup d’erreurs dans ma zone et j’aime appuyer l’attaque. Je suis aussi un bon patineur donc je peux me replier rapidement.»

De son côté, l’entraîneur des Stingers Marc-André Element est impatient de voir Bourque intégrer sa formation. «Il aura un impact immédiat sur notre programme et sur notre ligue. C’est un joueur, un étudiant et un leader exceptionnel».