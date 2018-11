Tout ce que vous devez savoir sur la suite du film To All the Boys I've Loved Before

Quelques mois après sa sortie, le film To All the Boys I've Loved Before suscite un engouement monstre et remporte à nos yeux le titre de LA comédie romantique de l’année.

Si, comme nous, vous êtes complètement fan de ce film, vous serez heureux d’apprendre qu’une suite serait possiblement sur le point d'être produite. Oui, oui, vous avez bien lu!

Comme il est impossible de ne pas tomber sous le charme des personnages Peter Kavinsky (Noah Centineo) et Lara Jean (Lana Condor), on est impatients de voir évoluer leur histoire d’amour!

Selon The Hollywood Reporter, dans le nouvel accord entre Paramount Pictures et Netflix, To All the Boys I've Loved Before a été l’un des premiers films dont on ait envisagé de produire la suite.

Par contre, la réalisatrice, Susan Johnson, reste très discrète à ce sujet. Elle mentionne que plusieurs médias ont cru qu’elle avait confirmé le tout, mais qu’il n’y a rien de certain.

Elle est contente de voir que les fans sont très emballés pour la suite du film et promet qu’elle confirmera la nouvelle quand ce sera officiel.

En sachant que ce succès est tiré d’une trilogie de livres, on peut s’attendre à voir P.S. I Still Love You et Always and Forever au grand écran.

En ce moment, les rumeurs laissent entendre qu’il serait difficile de coordonner les horaires de Noah Centineo et Lana Condor. Ce serait l’une des raisons pour lesquelles la production d'un deuxième film n'est toujours pas confirmée!

Bref, on a déjà hâte de revoir l’un de nos couples chouchous à l’écran!

