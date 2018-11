Un café/boutique hyper design ouvre à Montréal et la déco est à tomber par terre

Une toute nouvelle adresse a vu le jour dernièrement sur la rue Saint-Denis et ça va vite devenir un lieu de prédilection pour ceux et celles qui adorent le design, l’architecture et la bouffe.

La Dépendance est en fait un établissement composé de trois espaces bien distincts : le salon, le kiosque et l’alcôve.

Le salon est pour ceux et celles qui s’intéressent davantage à la bouffe. L’espace est en fait un salon de thé où vous pouvez déguster un bon thé, une boisson chaude, des délices sucrés ou salés aussi beaux que bons, etc. C’est l’endroit idéal où s’installer avec votre breuvage afin de feuilleter le livre de votre choix.

L’espace kiosque est la boutique de l’endroit. Vous y trouverez des objets déco, des livres et des magazines sur le design et l’architecture, de la papeterie, etc. Il y a également une portion épicerie fine pour les plus gourmands. Ce sera l’endroit parfait pour ceux qui tripent architecture, ou encore pour trouver des cadeaux hyper originaux.

Finalement l’alcôve est un lieu où des conférences et des ateliers peuvent avoir lieu. Il peut accueillir au total 30 personnes. C’est possible de le louer si vous voulez y tenir des évènements.

Derrière La Dépendance se trouve la designer d’intérieur et l’entrepreneure Karyne Beauregard. Cette dernière caressait le rêve d’ouvrir un endroit inspirant pour les Montréalais qui adorent la décoration et le design afin qu’ils puissent continuer de développer leur passion. Elle a réussi à créer un lieu au style scandinave épuré et frais qui redonne encore un peu de vie à la rue Saint-Denis!

La Dépendance

4282 rue Saint-Denis

Ouvert tous les jours dès 8 h

