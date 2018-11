Un gardien furieux

Le gardien des Flames David Rittich n'a clairement pas apprécié la fin du match de ce mercredi soir à Calgary, fracassant son bâton sur le but avant de lancer le manche de l'objet vers les officiels.

Rittich en avait contre la décision des arbitres d'avoir alloué le filet à Tyler Seguin, des Stars de Dallas, en prolongation. Jamie Benn était pourtant entré en contact avec le gardien quelques secondes auparavant, nuisant ainsi à son déplacement.

Peu importe la réaction de Rittich, les Stars l'ont emporté 4-3. Seguin et Benn ont conclu la soirée avec chacun un but et une mention d'aide.