Une moustache pour papa et maman

La campagne Movember n’a pas la même signification pour tous et, pour l’attaquant des IceHogs de Rockford, le club-école des Blackhawks de Chicago dans la Ligue américaine de hockey, William Pelletier, elle avait une saveur particulière cette année.

C’est que ses deux parents sont touchés par la terrible maladie. Sa mère Line est actuellement aux prises avec un cancer du sein tandis que son père, Jean-Paul, est en rémission d’un cancer de la prostate qui lui avait été diagnostiqué il y a deux ans.

Le hockeyeur, natif de Saint-Jean-Chrysostome, et les IceHogs se sont donc associés à un organisme local de Rockford, Brovember, qui amasse des fonds qu’il remet annuellement au Collège de médecine de l’Université de l’Illinois.

Pour l’occasion, ses coéquipiers Henrik Samuelsson, Nathan Noel, Dennis Gilbert, Blake Hillman, Lucas Carlsson, Dylan Sikura et Graham Knott ont accepté de se joindre à lui et de se faire pousser la moustache afin d’aider la cause de la recherche. Pelletier a amassé, à lui seul, environ 2000 $ pour la recherche.

Mais tout ça allait bien au-delà de l’argent. Pour l’ailier de 25 ans, il était important de trouver un moyen de s’impliquer dans la communauté. Qu’il le veuille ou non, le cancer aura laissé une marque indélébile dans sa vie.

« C’est important pour moi de faire avancer la recherche. Je veux aussi montrer aux jeunes qui jouent au hockey l’importance de ne pas reculer devant les difficultés et de rester positifs. Je pense qu’on a deux choix dans la vie : faire un pas en avant ou en arrière. Dans notre famille, on a toujours essayé de rester positifs et je le vois comme une motivation au hockey aussi. Si je peux pousser le plus de gens possible à continuer d’aller de l’avant, ce sera tant mieux. »

Moments difficiles

Pelletier ne se le cache pas d’ailleurs, les temps qui courent ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Sur le plan hockey, il n’a toujours pas eu la chance de disputer un match dans la LAH cette saison puisqu’il se remet toujours d’une opération, subie en août, pour réparer un ligament déchiré du poignet. De plus, il se retrouve loin de sa famille dans ces temps moins réjouissants.

Mais son but n’est pas de faire pitié, au contraire. Il a même hésité avant d’accepter la demande d’entrevue avec Le Journal, de peur d’avoir l’air « du gars qui veut faire pitié parce que mes deux parents ont été touchés par le cancer ».

Malgré tout, il reconnaît qu’à certains moments, il aimerait pouvoir être auprès de sa mère qui suit encore des traitements de chimiothérapie.

Être loin

« Ce qui est difficile, c’est d’être loin, ne serait-ce que pour aider dans les tâches ménagères. On se parle régulièrement, ma mère et moi. Elle a toujours été positive, c’est une combattante. Disons que ça rend mon travail plus facile, ici. Elle essaie de s’assurer que je ne m’en fasse pas trop et elle veut que je me concentre sur mon rêve », raconte celui qui ne pourra pas retourner auprès des siens à Noël en raison du calendrier chargé de la LAH.

Chaque année, Movember incite des milliers d’hommes à se laisser pousser la moustache non seulement pour sensibiliser, mais aussi pour soutenir, avec des dons, la recherche sur les maladies masculines telles que le cancer de la prostate.