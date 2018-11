Une pluie de chapeaux pour Crosby... au Colorado!

On parle de trois buts en 5 minutes et 35 secondes! Il s’agissait d’un 11e exploit du genre pour Crosby en saison régulière depuis ses débuts dans la Ligue nationale de hockey.

L'ancien de l'Océanic de Rimouski a eu droit à une pluie de casquettes et tuques sur la glace :

Nathan MacKinnon, avec le but vainqueur et trois mentions d’aide, et Mikko Rantanen, avec deux passes décisives, ont eu le dernier mot dans ce match.