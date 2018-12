11 activités à moins de 15 $ à faire entre BFF en décembre

Le déprimant mois de novembre est officiellement terminé. C’est le moment de se remettre dans un «mood» festif, car les Fêtes approchent à grands pas.

Bien que le mois de décembre soit marqué par plusieurs événements en lien avec les Fêtes, il y en a aussi des activités pour ceux et celles qui tripent un peu moins sur ce moment de l’année.

Voici donc 11 idées d’activités festives ou non, à faire en décembre avec vos BFFs en décembre.

1. Aller prendre un café au nouvel espace design sur Saint-Denis

La Dépendance, un tout nouvel espace design, a ouvert ses portes sur le Plateau et c’est tellement beau que vous n’avez pas le choix de passer y faire un tour. Vous pourrez relaxer avec une boisson chaude et un livre dans l’espace salon, ou encore faire quelques emplettes pour la maison dans l’espace kiosque.

4282 rue Saint-Denis

Plus de détails ici.

2. Aller vous mettre dans l’esprit des Fêtes à Noël dans le parc

Ceux et celles qui tripent Noël doivent absolument profiter des festivités organisées par l’évènement Noël dans le parc. Du 1er au 25 décembre, il y a aura, dans trois parcs de la Ville (place Émilie-Gamelin, parc des Compagnons-de-Saint-Laurent, parc Lahaie), des spectacles de musique gratuits qui seront annoncés tout au long du mois. C’est aussi à ces endroits que vous pouvez acheter votre sapin naturel.

Plus de détails ici.

3. Faire un #coffeecrawl de café troisième vague

Une cool activité à faire avec vos amis de temps à autre, est de faire un #coffeecrawl dans des cafés troisième vague. Ça vous permet de découvrir plein de beaux endroits de Montréal et de rattraper le temps perdu avec vos amis de longue date!

Pour une liste de cafés troisième vague, c’est ici.

4. Écouter tous les épisodes de Noël de The Office

Netflix a publié sur Facebook la liste de tous les épisodes de Noël de la populaire série américaine The Office. Si jamais vous avez moins envie de sortir affronter l’hiver pendant le mois de décembre, invitez vos amis à la maison et faites du popcorn! Et si jamais, une même liste existe pour Gilmore Girls...

5. Aller au lancement de la 2e édition du magazine Corsé

Le magnifique magazine Corsé lance en grande pompe sa 2e édition le 13 décembre au restaurant Pavillon dans le Village. L’évènement est ouvert au public et des bouchées seront offertes. Pour les amateurs de café, c’est l’occasion de découvrir un magnifique et pertinent magazine québécois.

Plus de détails ici.



6. Faire une journée de déco DIY avec votre BFF

Pour moins de 15 $, vous pouvez confectionner vous-mêmes vos décos des Fêtes cette année. Vous n’avez qu’à vous trouver un projet DIY et convier vos amis pour une journée de bricolage.

Pour des idées de décos DIY, c’est ici.

7. Aller prendre une bière avec votre chien

Le Doggy Café tient maintenant sur son menu de la bière pour humain, mais aussi pour chien! Vous pouvez donc sortir avec vos amis sans vous sentir mal de laisser l’animal seul à la maison!

Pour plus de détails, c’est ici.

8. Aller faire le plein d’articles vintage au Bazar Les Intemporelles

Le week-end du 8 et 9 décembre, le bazar Les Intemporelles est de retour avec son spécial des Fêtes! C’est au Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse que ça se passe et ce sera l’occasion de trouver plein de cadeaux originaux, ou encore des articles vintage pour la maison à sortir lors de vos réceptions des Fêtes!

Pour plus de détails, c’est ici.

9. Aller manger des pizzas pochettes au Party d’pochettes du Cobra

La Taverne Cobra revient avec un party tout aussi spécial qu’à l’habitude : le party d’pochette! Si vous êtes un grand amateur de pizza pochette, c’est LA soirée pour vous, car ces petites merveilles seront en vente pour seulement 2 $ tout au long de la soirée, ou encore jusqu’à épuisement de stocks.

Pour plus de détails, c’est ici.

10. Aller faire du Yoga sur neige au parc La Fontaine

Le yoga sur neige de Pop Spirit fera son grand retour à la fin du mois. Si vous avez envie de vous faire aller les chakras entre deux partys des Fêtes, rendez-vous au parc La Fontaine le 29 décembre à 13 h. Ah oui, et c’est GRATUIT!

Pour plus de détails, c’est ici.

11. Faire le tour des marchés de Noël qui ont lieu en décembre

Si vous n’avez pas encore terminé vos cadeaux, il reste encore plusieurs marchés de Noël où vous pouvez aller. N’oubliez pas non plus de vous acheter un petit cadeau, t’sais, question de vous gâter aussi!

Pour plus de détails, c’est ici.

Photo de couverture: Instagram @justinekrgr

