13 choses qu'on a achetées en 2018 parce que nos vedettes préférées nous ont dit de le faire

Dès que nos vedettes préfs collaborent avec une marque ou lancent leur propre ligne, on est les premiers à vouloir mettre la main dessus.

Que ce soit des lunettes, du maquillage, des vêtements ou de la lingerie, les stars se sont données cette année en créant des collections des plus légendaires.

Voici donc 14 choses qu’on a achetées en 2018 à cause de nos vedettes préférées:

1. La collaboration entre BonLook et Sarah-Jeanne Labrosse

La seconde collaboration entre la compagnie québécoise et la comédienne a mis au monde le modèle de lunettes Lawrence, qui sont en quelque sorte l’évolution du modèle Subrosa sorti au courant de l’année dernière.

2. La collection de Selena Gomez X Puma

On ne peut plus attendre après cette collection qui s’annonce légendaire! On met la main sur les accessoires et les vêtements aux allures des années 90, question d’avoir du style lors de nos prochaines sessions de gym!

3. La collection de Cardi B X Fahion Nova

Attendue depuis longtemps, la collection a rapidement été en rupture de stock. Elle contient plus de 80 pièces, dont des complets, des robes de style veston, des manteaux trench en latex de style La Matrix, des pantalons taille haute à jambes larges, des robes longues asymétriques en simili cuir, etc.

4. La ligne de lingerie de Rihanna

Après sa ligne de cosmétiques Fenty Beauty, Rihanna s’est attaqué aux sous-vêtements avec sa collection Savage x Fenty, en proposant des brassières allant du 32A à 44DD et des culottes de XS à XXXL. Le défilé a aussi fait beaucoup jaser grâce à son originalité et à sa diversité!

5. La collaboration entre Jordyn Woods et Kylie Jenner

Les deux meilleures amies ont travaillé fort pendant plusieurs années pour sortir cette collection. En septembre dernier, Jordyn x Kylie Cosmetics a vu le jour au plus grand bonheur de tous. Une grande preuve que les filles sont #BFFgoals!

6. Les sous-vêtements blush grâce au photoshoot d’Alanis Desilets

L’influenceuse a pris part à une séance photo des plus sexy, qui a donné envie à plusieurs de mettre la main sur les sous-vêtements de blush. D’ailleurs, Alanis a sorti une vidéo sur la confiance en soi en lien avec ce photoshoot. Bref, une fille inspirante!

7. Les sous-vêtements Bamboo Underwear, la nouvelle compagnie d’Elisabeth Rioux

Elisabeth a récemment annoncé à sa communauté qu’en plus de détenir les maillots de bain Hoaka Swimwear, la jeune femme possède la marque Bamboo Underwear, qu’elle juge comme les sous-vêtements les plus confortables du monde.

8. La bombe GIAW de Lush en hommage à Ariana Grande

Quelque temps après que l’un des créateurs de bombes de bain de Lush ait créé un prototype à l’effigie du vidéoclip d’Ariana Grande, Lush a annoncé l’arrivée de celle-ci sur leur site Internet. Il sera maintenant possible de recréer le clip de God Is a Woman à la maison en 2 minutes top chrono!

9. La collection de Miley Cyrus X Converse

En mai dernier, Miley et Converse ont collaboré pour créer une collection à la fois girly et pailletée. Des chaussures aux vêtements de sport, on voulait mettre la main sur TOUT!

10. Les vêtements French & Bold de Emma Verde et Priscilla Ventura

Les deux youtubeuses québécoises ont décidé de rallier leurs forces pour mettre sur pied French & Bold, une collection de vêtements romantiques et confortables. Accessoires, vêtements et articles de maison, elles offrent à peu près tout ce dont vous avez besoin!

11. La collection de maquillage de Camila Cabello

La chanteuse a rendu hommage à sa ville natale, Havana, en lançant une collection de maquillage avec L’Oréal Paris. Cette collection abordable contient 14 produits, allant de 13$ à 21$.

12. La collection de Kendall et Kylie Jenner pour Ardène

Les deux sœurs ont fait le bonheur de plusieurs filles en lançant une collection vraiment pas chère chez Ardène. La collection d’été a fait fureur, tout comme celle d’automne.

13. La collection de lunettes de Vanessa Pilon et Alex Nevsky

Le couple chouchou des Québécois, nouvellement parents, ont lancé plus tôt cette année une collection de lunettes avec DOYLE optométristes et opticiens. La collection est unisexe et contient en tout huit montures ophtalmiques, allant de 179 à 199$.

