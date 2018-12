15 raisons qui prouvent que ta BFF et toi êtes compatibles pour voyager ensemble

Une partenaire de voyage peut autant embellir votre périple que le gâcher. Il est donc super important de bien la choisir avant de partir.

Honnêtement, qui de mieux que votre BFF pour vous accompagner dans le trip de votre vie? Personne, on s’entend.

Pas encore convaincue? Voici 15 raisons pour lesquelles votre BFF et vous êtes compatibles pour voyager ensemble:

1. Parce que vous êtes conscientes du budget de l’autre

Si vous êtes cassée, vous n’aurez pas peur de dire à votre meilleure amie que vous n’avez pas envie de payer pour quelque chose. Vous pourrez aussi vous prêter de l’argent, parce que vous savez que vous allez ravoir l’argent rapidement.

2. Parce que vous n’avez pas peur de dire non dans certaines situations

Quand on voyage avec des inconnus, on a tendance à avoir peur de dire sa pensée. Faire un cours de plongée ne vous tente pas ? Vous le direz sur-le-champ à votre BFF et elle va comprendre. Si elle a besoin d’une journée de repos, vous comprendrez aussi.

3. Parce que vous aimez pratiquement les mêmes choses

Le choix des activités sera plutôt facile, parce que vos goûts sont les mêmes.

4. Parce que vos cerveaux pensent de la même façon

Si vous êtes dans une situation quelconque, vous savez que votre BFF pense la même chose que vous. Vous voulez partir d’un party ou d’un endroit? Votre meilleure amie pense probablement la même chose!

5. Parce que vous n’avez pas peur d’embarquer dans les niaiseries de l’autre

Vous vous entraînez dans des situations loufoques et ça ne vous dérange pas. Cela vous permet de déconner, ce que vous ne feriez pas nécessairement avec des inconnus ou des connaissances.

6. Parce que vous vous faites confiance

Vous pouvez lui confier vos bagages et votre argent sans stresser qu’elle vous vole. Vous savez que vous pouvez compter sur l’autre.

7. Parce que vous aurez des sujets de conversations infinis durant le voyage

Comme vous êtes des BFFs, vous connaissez la vie complète de l’autre. Vous ne manquerez donc pas de sujets de conversations, quitte à répéter de vieilles histoires ou vous remémorer de vieux souvenirs.

8. Parce que c’est l’occasion parfaite de créer de nouveaux souvenirs

Des nouvelles insides? Amenez-en! Votre voyage vous permettra de créer des souvenirs et des liens que seules vous comprendrez.

9. Parce que vous vous sentirez en sécurité

Vous savez que votre BFF ne vous laissera jamais seul avec un inconnu dans un bar, même si elle est en boisson. Vous êtes un duo et rien ne va passer avant celui-ci.

10. Parce que vous aurez moins le mal du pays

En ayant votre BFF avec vous, vous aurez moins tendance à vous ennuyer de vos amis et de la maison. Et si ça arrive, elle saura vous remonter le moral comme une pro.

11. Parce que vous aurez les plus belles photos de voyage

Vous n’aurez pas peur de demander à votre amie de reprendre la photo 358 fois, jusqu’à temps d’avoir la bonne. En plus, elle sait qu’elle est votre meilleur angle et sait aussi quand prendre des photos candides de vous. La Insta game is going to be strong!

12. Parce que vous n’aurez presque pas besoin de WiFi, la personne que vous textez souvent sera avec vous

Vous n’aurez qu’à profiter des moments avec elle et écrire à vos parents une fois de temps en temps, quand même.

13. Parce que vous pourrez vous emprunter des vêtements quand vous êtes tannée des vôtres

Voyager avec sa BFF, c’est aussi synonyme de partage. Si vous êtes tannée de porter le même linge...vous échangez! Aussi, vous pouvez amener qu’un fer plat, un adaptateur, etc. Donc, plus de place pour des vêtements!

14. Parce que votre voyage sera bien planifié

Vos soirées passées à ne rien faire le soir se transformeront en planification de voyage. La meilleure façon de renforcer votre amitié avant le grand départ!

15. Parce qu’un voyage ensemble amènera votre amitié à une nouvelle étape

Déjà que vous êtes inséparables, votre voyage transportera votre amitié à un autre level. Des plans pour que vous ne deveniez une seule et même personne!

