BISSONNETTE DUHAMEL

Cécile



Au CHSLD Jeanne-Crevier de Boucherville, le 28 novembre 2018, est décédée à l'âge de 92 ans, Mme Cécile Bissonnette, épouse de feu M. Jean-Paul Duhamel, de Verchères.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Francine, Michel (Marie-Claude), Nicole (Bruno) et Daniel (Lyne), ses quatre petits-enfants et deux arrière-petits-enfants, son frère René (Lise), sa soeur Jeannette, parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église St-François-Xavier de Verchères, le samedi 1er décembre à compter de 13h, suivront les funérailles à 14h.L'inhumation aura lieu au cimetière de Verchères à une date ultérieure.S. JACQUES & FILS INC.Tél:450-583-3511Au lieu de fleurs, des dons pour la Fondation Jeanne Crevier seraient appréciés.