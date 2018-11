5 vins pas chers pour vos partys de bureau

Qui dit décembre, dit manifestement repas entre amis – bonjour la visite ! –, party de bureau et soirées un peu arrosées qui s’étirent dans la nuit ou sur le bord du feu.

Puisque les occasions sont généralement nombreuses, j’ai pris soin de vous trouver cinq belles bouteilles à prix abordable. Des fioles passe-partout qui feront honneur à votre palais tout en vous permettant de vous rendre jusqu’au 31 janvier sans craindre la crise cardiaque au moment de recevoir votre compte de carte de crédit !

Buvez moins. Buvez mieux.

Clos Amador

Brut Reserva Cava : On débute avec des bulles, histoire de mettre du « pop ! » dans votre soirée ! Ce cava espagnol n’a certes pas la finesse et l’élégance d’un champagne, mais il en donne beaucoup pour le prix. Des bulles agréables font place à un nez de miel, de mie de pain et de pomme jaune. Souple en bouche avec une acidité rafraîchissante. Facile à boire, il fera un excellent choix d’apéro ou pourra passer à merveille avec les bouchées dînatoires.

11,5 % Espagne | Vin mousseux | 14,95 $ | 12 g/l

★★ | $ ½

CODE SAQ : 12888182

Cortes de Cima Chaminé 2017

Alentejo : Un des meilleurs vins blancs sous les 15 $. Du Portugal, cet assemblage des cépages locaux (antao vaz et verdelho) et de cépages plus connus (viognier et sauvignon blanc) donne un vin fort expressif, de bonne précision, pas du tout boisé, avec un côté verveine, trèfle, amande et buis. C’est net, assez gras, harmonieux et doté en finale d’une fine sensation d’amertume, ce qui apporte de la personnalité au vin. Rapport qualité/prix/plaisir difficile à battre !

12,5 % Portugal | Vin blanc | 12,80 $ | 1,9 g/l

★★ ½ | $ ½

CODE SAQ : 11156238

Bourgogne Aligoté 2017

Jaffelin : Belle surprise que cet aligoté produit par la maison de négoce bourguignonne Jaffelin rattachée au groupe Boisset. On découvre un aligoté aux parfums bien définis de fruits blancs, d’amande, de silex et de fleur blanche. La matière est nourrie, finement beurrée tout en étant dotée d’une franche acidité. L’ensemble est bien sec et se laisse boire à grandes lampées. Disponible exclusivement à la SAQ Dépôt, ce qui vous permet de bénéficier d’un rabais de 15 % si vous achetez 12 bouteilles ou plus.

12,5 % France | Vin blanc | 17,25 $ | 1,5 g/l

★★★ | $$

CODE SAQ : 53868

Grande Réserve des Challières 2017

Bonpas, Ventoux : Un grand classique à tout petit prix qui nous revient en force dans ce millésime 2017. Un assemblage de syrah et de grenache vinifié et élevé en cuve inox. C’est joliment parfumé avec des notes de fraise, de prune et de garrigue. En bouche, on sent le fruit généreux, souple et juteux à souhait. Finale légèrement épicée. Ça reste parfaitement sec et, surtout, fort agréable. Difficile de trouver un rouge qui soit aussi équilibré à ce prix ! Disponible partout au Québec, notamment dans les SAQ Dépôt.

14 % France | Vin rouge | 12,05 $ | 1,7 g/l

★★ ½ | $ ½

CODE SAQ : 331090

Signargues 2017

Dom. La Montagnette, Côtes du Rhône Villages : Produit par la Cave coopérative des Vignerons d’Estèzargues, les raisins proviennent exclusivement du domaine appartenant à Jean-Marie Garnier. Le 2017 est une autre belle réussite. Un vin au fruit mûr révélant des notes de prune, de poivre et de réglisse. La bouche est enveloppante avec des tanins mi-corsés. Assez bonne persistance. Un vin bourré de soleil ! Fait principalement de grenache et complété par la syrah, le mourvèdre et le carignan, il est préférable de le carafer 30 minutes avant service.

14,5 % France | Vin rouge | 17,20 $ (soldé à 16,20 $ jusqu’au 9 décembre) | 1,4 g/l

★★ ½ | $ ½

CODE SAQ : 11095949

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

