6 boutiques où dénicher les plus belles décos des Fêtes et faire changement du IKEA

Plus que quelques semaines avant les Fêtes, il n’y a donc plus de raisons de bouder les décorations de Noël.

Voici 6 boutiques du Grand Montréal où trouver les plus belles décorations afin de plonger votre logement dans l’esprit des Fêtes :

1. VdeV

La boutique VdeV située sur le boulevard Saint-Laurent est l’une des boutiques idéales pour acheter de nouveaux ornements originaux. Il y a aussi une très belle sélection de verrerie pour recevoir vos invités comme des rois.

5042 boulevard Saint-Laurent

2. Buk & Nola

Si vous êtes à la recherche de guirlandes festives pour ajouter du punch à votre décor des Fêtes, vous devez absolument passer chez Buk & Nola ou encore commander en ligne. Sinon, la boutique tient de fabuleuses cartes de souhaits que vous pouvez accrocher au mur dans de petits cadres.

1593 avenue Laurier Est

3.Cœur d’Artichaut

Si vous avez envie de décorer votre sapin avec un style plus «chic» cette année, Cœur d’Artichaut tient de magnifiques ornements aux couleurs et textures riches. Vos invités seront définitivement jaloux de votre décoration!

1451 avenue Laurier Est

4. Chez Nous Chez Vous

Les résidents de la Rive-Sud ont eu aussi leur petite boutique de déco parfaite. Pour les Fêtes, Chez Nous Chez Vous tient tout plein d’items déco qui égayeront votre maison pour vos réceptions. La boutique organise aussi un atelier de fabrication de couronne le 8 décembre. Pour participer, vous devez vous inscrire ici.

579 avenue Victoria, Saint-Lambert

5. Boucle & Papier

Chez Boucle & Papier, vous trouverez de fabuleux papiers d'emballage pour vos cadeaux. Ils sont si beaux que vous pourrez également vous en servir comme décoration. Pour ce faire, il suffit d’encadrer le papier comme si ce dernier était une affiche. C’est une façon hyper simple et non dispendieuse de décorer!

5183 boulevard Saint-Laurent

6. Zone Maison

Ce n’est pas les décorations des Fêtes qui manquent chez Zone Maison. Que vous ayez besoin de nouveaux ornements, de vaisselles pour votre table des Fêtes, de bougies, de guirlandes lumineuses, etc., c’est définitivement chez Zone que vous devez aller.

4246 rue Saint-Denis

