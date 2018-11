À Laval: un homme recherché pour intimidation

LAVAL – La police de Laval demande à la population de l’aider à identifier un homme qui aurait intimidé une femme dans le secteur de Sainte-Dorothée, le 30 octobre dernier.

Vers 22 h ce soir-là, la femme a quitté son travail pour aller rejoindre des amies. L’homme l’aurait suivie en voiture. Une fois à destination, il l’aurait abordée et l’aurait prise en photo, selon le récit fourni vendredi par les autorités lavalloises. Le lendemain, en matinée, la victime a retrouvé une lettre d’intimidation fixée sur son véhicule. Puis, les 19 et 22 novembre, le même individu aurait sonné à la porte de sa résidence.

L’homme de race blanche est d’âgé de 25 à 35 ans et mesure 1 m 83 (6’). Il portait un manteau noir, un chandail à capuchon noir, une casquette foncée et des lunettes de soleil Rayban.

Toute information permettant de localiser ou d’identifier cet individu sera traitée confidentiellement sur la Ligne-Info au 450-662-INFO (4636) ou au 911, en mentionnant le dossier LVL 181031 019.