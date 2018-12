Shirley Théroux bientôt sur scène en solo

Maintenant que la tournée des Tannants est terminée, Shirley Théroux entend bien revenir sur scène en solo. Elle recommencera bientôt les représentations de son spectacle Chanter pour parler, interrompues par le retour du trio comique en 2015.

« Ils m’ont fait une offre que je ne pouvais pas refuser, alors j’ai accepté de mettre mon spectacle solo de côté. Je suis très contente de l’avoir faite. Mais maintenant que c’est terminé, je veux absolument ramener Chanter pour parler », confie-t-elle, rencontrée au Belmont, lundi soir, pour le lancement du livre Patrick Bourgeois raconté par..., de Patrick Delisle-Crevier.

Elle reprendra donc la route dès le printemps prochain pour offrir non seulement un tour de chant, mais également « la chance de connaître la vraie Shirley ».

« J’ai fait une carrière de télé, plus qu’une carrière de scène. Alors j’ai l’impression que les gens n’ont jamais vraiment connu ma voix. Ils l’ont entendue à la télé ou à la radio, mais jamais dans une salle de spectacle. Ça risque d’être ma tournée, alors je veux en profiter pour me raconter, parler de mon enfance, de ma carrière et de mes succès », explique-t-elle.