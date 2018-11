Ce tueur de chats pourra devenir ingénieur

ROBERVAL | Un homme qui a tué de petits chatons au Lac-Saint-Jean n’aura pas de casier judiciaire et pourra donc devenir ingénieur, ce qui choque la femme qui l’a dénoncé.

Bianca Asselin trouve que Alexandre Sergerie s’en tire trop bien avec une absolution conditionnelle. Il avait demandé jeudi de ne pas avoir de casier judiciaire afin de pouvoir devenir ingénieur.

Lorsqu’elle a découvert que l’individu de 27 ans tuait des chatons après les avoir adoptés via Internet, elle a appelé la police. Lors de son interrogatoire, il a avoué avoir commis des crimes. «Des psychiatres sont unanimes : les tueurs en série commencent tous en tuant de petits animaux», insiste Bianca Asselin.

Bâton

Le diplômé en ingénierie a reconnu avoir tué dix bêtes au tribunal en août dernier. Les événements se sont produits entre septembre 2016 et avril 2017. Il frappait les bébés chats avec un bâton jusqu’à ce que mort s’ensuive. Il brûlait ensuite les carcasses. D’après Mme Asselin, il en a assassiné beaucoup plus. « Il a avoué ce que nous avons réussi à prouver parcequ’il a été mis au pied du mur », commente la femme de Saguenay.

Sergerie est soumis à une période de probation de 12 mois. Le juge Richard P. Daoust l’a condamné à faire 140 heures de travaux communautaires et à verser un don de 2000$ à un refuge pour les animaux. Il lui est aussi interdit de consommer ou de posséder des drogues.