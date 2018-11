Ces vols à 800 $ sont peut-être votre chance de partir enfin pour l’Australie

Si vous rêvez d’aller en Australie depuis toujours, arrêtez tout! Vous pouvez actuellement dénicher des vols aller-retour entre Montréal et Melbourne ou Sydney à environ 800 $ avec la compagnie australienne Qantas.

Comme le répertorie Yulair, il est possible de réserver un voyage aller-retour pour Melbourne, dans le sud du pays, à partir de 791 $, et ce, pour plusieurs dates entre le 5 janvier 2019 et le 30 septembre 2019.

Si vous préférez atterrir dans la ville de Sydney, vous trouverez des voyages pour la même période à partir de 808 $.

Faites très vite si vous voulez en profiter, car ces baisses de prix ne dureront pas éternellement. D’ailleurs, au moment d’écrire ces lignes, certaines dates ne sont déjà plus en rabais.

Bon voyage!

