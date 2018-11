Cette maison à vendre pour 2.7 M$ à un petit quelque chose d’Européen qui vous ne laissera certainement pas indifférent

Il y a plusieurs fabuleuses maisons de nichées dans la montagne à Montréal. Bien que vous puissiez vous la jouer touriste et aller vous promener dans les petites rues du coin, ce n’est que lorsqu’elles tombent en vente que vous pouvez admirer les intérieurs.

L’une d’entre elles, dont l’extérieur est à couper le souffle, est justement affichée actuellement au coût de 2 698 000 sur le site de l’agent immobilier Martin Rouleau.

Aussitôt la porte d’entrée traversée, vous serez étonné par l’architecture «écossaise baronniale» de la demeure. Disons qu’on ne voit pas ça tous les jours.

La maison offre un total de cinq chambres et trois salles de bain, dont une assez unique avec son bain au niveau du sol et sa douche un peu «spatiale».

Quelques-unes des chambres ont également un petit look à la Wes Anderson qui est plutôt cute.

Toutefois, c’est définitivement la vue et les espaces extérieurs qui font de cette maison, une demeure d’exception. Les propriétaires peuvent en effet boire leur café du matin ou encore recevoir de la visite sur une grande terrasse qui offre une vue imprenable sur la ville de Montréal.

Y’a de quoi rendre vos amis bien jaloux si vous êtes en mesure d’acheter cette maison!

Pour plus de photos et de détails, c’est par ici.

