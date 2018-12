Croire ou ne pas croire

Pour répliquer aux propos que M. Jacques Nalis tient dans votre rubrique de ce matin, je dirais que ce qui m’étonne est non pas tellement comme il le prétend le prosélytisme de certains catholiques (au demeurant si rares de nos jours) que la hargne vindicative avec laquelle les non-croyants comme lui traitent les croyants, comme s’ils s’agissaient d’ennemis personnels. Pourtant, croire en rien est aussi difficile que croire en Dieu.

Par définition, le néant n’existe pas dans l’univers réel, tout comme Dieu. Dans un cas comme dans l’autre, il faut faire un saut de logique pour parvenir à concevoir l’hypothèse du néant ou de Dieu. Face à cette limite de la pensée humaine, ne serait-il pas plus approprié de considérer les deux démarches comme fraternelles et démunies de certitudes face à l’enjeu existentiel ?

Jean-Guy Rens

Dans un esprit d’entente universelle et dans un monde idéal, j’endosse totalement la dernière phrase de votre texte. Par contre, je ne suis pas d’accord pour affirmer comme vous le faites que parce que quelqu’un ne croit pas en Dieu, il ne croit en rien et qu’il se retrouve par le fait même devant le néant. Entre autres, certains croient au principe universel d’organisation de la matière, d’autres à l’immortalité de l’esprit, etc.