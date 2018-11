On s’entend-tu sur une affaire ? Comme on n’a pas le droit d’ouvrir le courrier qui ne nous est pas adressé, on n’a pas plus le droit de fouiller dans le cellulaire de l’autre. Une étude publiée la semaine dernière en France auprès de femmes victimes de violences conjugales affiche que neuf sur 10 d’entre elles ont aussi subi de la cyberviolence de la part du conjoint ou de l’ex. Oui de la violence numérique.

Les harceleurs contemporains, surtout les grands jaloux, ont de nouveaux outils. Contrôle et répertoire des appels, des textos et les présences sur les réseaux sociaux sont strictement personnels et exclusifs. Vos codes d’accès ou mots de passe, gardez-les secrets même si ça va bien dans votre couple. C’est à vous et à personne d’autre. Et sachez aussi que les menaces d’intimidation, de blessures ou de mort par SMS, c’est aussi grave que proféré devant un témoin.

CYBER911

D’ailleurs, à ce sujet, la justice doit s’ajuster au plus vite. Souvent, les violences dites numériques ne sont pas priorisées même si elles ont un impact psychologique important chez les victimes qui deviennent coincées comme si elles étaient constamment l’objet d’une filature. Ce n’est pas une vie.

Cette enquête réalisée auprès de 302 femmes ressemble à une alerte. La cyberviolence chez les couples en difficulté est surtout notable chez les jeunes qui en rajoutent en publiant des photos compromettantes ou des commentaires désobligeants sur les grandes plateformes sociales.

Le jour n’est pas loin où il faudra une cyber police.

ZLIGNE

