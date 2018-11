Décembre pétillant!

Le 1er décembre annonce le début de l’effervescente période des Fêtes de fin d’année, créant diverses occasions de lever son verre... de champagne !

Tout en nuances

Photo courtoisie, Vinum Design

Ce verre de la collection Performance de Riedel fait éclore les arômes du champagne dont il est possible de percevoir pleinement les nuances, en raison de la grande surface interne de son calice et de son léger effet d’optique. Réalisé en cristal fin étincelant, doté d’une fine tige et d’une grande base stable, il va sans crainte au lave-vaisselle.

Cocktail pétillant

Photo courtoisie, Vinum Design

Parfaite pour servir et déguster le champagne avec élégance, on privilégie également cette coupe signée Stölzle pour le service de cocktails effervescents à base de champagne ou de mousseux. Une technologie de durcissement à chaud lui procure une grande résistance.

Duo de flûtes

Photo courtoisie, Linen Chest

Cet ensemble de deux flûtes à champagne « Tea Time » en cristal, de la série Bossa Nova, arbore un magnifique motif texturé tressé, agréable au toucher. Les doigts des convives danseront doucement le long de ces flûtes de 23 cm de hauteur, prolongeant volontiers la soirée, bulles aux lèvres. Prenez-en soin, en les lavant à la main.

linenchest.com

24,95 $ pour deux

Sans pied

Photo courtoisie, Linen Chest

Surprenez vos invités en servant le champagne dans d’élégantes flûtes dépourvues de pied, en véritable cristal sans plomb, provenant de Bohême en République tchèque. Plus courtes et plus stables que les flûtes traditionnelles, elles réduisent les risques d’accident. Il est possible de les mettre au lave-vaisselle, bien qu’il soit préférable de les laver à la main pour conserver leur brillance.