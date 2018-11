Deux nouveaux jeux pour tes partys (adultes seulement)

Tanné des soirées plates où tout le monde regarde sans arrêt son téléphone? Fatigué des partys où les bâillements sont plus nombreux que les éclats de rire? Party Crashers, créateur québécois des jeux Mots Cochons, Histoires d’ivrognes et Party de Cons, a deux jeux à te faire découvrir : Takatch Tu? et Quickie.

Ils sont parfaits pour faire lever tes soirées du temps des fêtes et pour triper entre amis ou entre collègues. Jusqu’à 10 joueurs peuvent tenter de trouver les 192 énigmes proposées.

Takatch Tu? : pour ceux qui savent lire entre les lignes

Takatch Tu? démontre qu’une image vaut vraiment mille mots. Dans cette nouveauté pour adultes, les dessins deviennent des énigmes tordues et parfois salaces qu’il faut décoder. Le concept : quelques images rigolotes et audacieuses (de deux à cinq) forment un mot ou une expression à partir de syllabes, à la manière d’un rébus. Si ça ne suffit pas, des indices sont proposés.

Ainsi, dans l’exemple suivant, les mots à trouver sont « tapisserie » (tas + pisse + riz) ainsi que « Cupidon » (cul + pis + don).

Quickie : tout le plaisir d’une p’tite vite

Autre nouveauté, Quickie est un jeu de questions courtes auxquelles il faut trouver le maximum de réponses en seulement 20 secondes. Les cartes contiennent quatre questions. Le but est de récolter le plus de points en cinq manches (ou avec cinq cartes) pour remporter la partie.

Loin du jeu-questionnaire traditionnel, Quickie démontre que, des p’tites vites, ça peut être aussi plaisant que si ça durait toute la soirée.

Des exemples? Quel est le vrai nom de famille de Michel Louvain? Dans quelle province canadienne a-t-on inventé la pizza hawaïenne? Quelle est la route la plus longue au Canada? Quel chiffre n’existe pas en chiffres romains?

On y trouve aussi des questions où il faut soi-même fournir la réponse : Outre « cave », nommez une insulte pour un homme; Nommez un film de guerre; Nommez deux os du corps humain; Nommez un moyen de contraception qui ne protège pas des ITS.

Entre les cocktails, le plat de nachos et les becs mouillés de matante Rollande, laissez Takatch Tu? et Quickie voler la vedette lors de vos prochains partys des fêtes.

