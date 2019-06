Fajitas de bœuf

Préparez cette délicieuse recette de Fajitas au boeuf concoctée par Jonathan Garnier.

FAJITAS AU BŒUF

Portions : 4 – Préparation : 15 minutes – Cuisson : 20 minutes

Ingrédients

2 oignons, en rondelles

2 poivrons rouges, en bâtonnets

2 gousses d’ail, hachées

8 Jalapenos, coupés en 4, membranes et graines retirées

250 ml (1 tasse) maïs en grains

120 ml (8 c. à table) huile d’olive

Sel et poivre au goût

Le guacamole

2 avocats mûrs

1 échalote, hachée

1 gousse d’ail, hachée

30 ml (2 c. à table) vinaigre de vin rouge

60 ml (4 c. à table) huile d’olive

Tabasco au goût

Sel et poivre au goût

Le mélange d’épices

15 ml (1 c. à table) origan sec

15 ml (1 c. à table) chili en poudre

2 pincées de piment de Cayenne

15 ml (1 c. à table) sucre

15 ml (1 c. à table) paprika fumé doux

15 ml (1 c. à table) graines de cumin moulues

15 ml (1 c. à table) graines de coriandre moulues

1 lime, le jus

60 ml (4 c. à table) huile d’olive

Sel et poivre au goût

400 gr (13 1/2 oz) bavette de bœuf, en tranches fines

8 à 10 tortillas de blé ou de maïs

90 ml (6 c à table) feuilles de coriandre, hachées

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 200 °C (400 °F).

ÉTAPE 2

Dans un bol, mélangez les oignons, les poivrons, l’ail, les Jalapenos, le maïs, l’huile d’olive, du sel et du poivre.

ÉTAPE 3

Sur une plaque allant au four, répartissez les légumes et laissez cuire au four, 15 à 20 minutes. Vérifiez l’assaisonnement.

ÉTAPE 4

Entre temps, Dans un bol, rassemblez la chair des avocats, l’échalote, l’ail, le vinaigre, l’huile d’olive, du tabasco, du sel, du poivre et à l’aide du pied mélangeur, réduisez en purée. Vérifiez l’assaisonnement.

ÉTAPE 5

Dans un bol, rassemblez et mélangez, l’origan, la poudre de chili, le piment de Cayenne, le sucre, le paprika fumé, le cumin, la coriandre, le jus de lime, l’huile d’olive, du sel et du poivre.

ÉTAPE 6

Enrobez les tranches de viande de ce mélange.

ÉTAPE 7

Dans une poêle chaude, faites saisir la viande 2 minutes de chaque côté.

ÉTAPE 8

Sur le plan de travail, taillez les tranches de viande en fines languettes. Vérifiez l’assaisonnement.

ÉTAPE 9

Dans une poêle ou dans le four à micro-ondes, faites réchauffer les tortillas.

ÉTAPE 10

Garnissez chaque tortillas, de légumes, de viande, de guacamole et de coriandre fraîche sur le dessus.