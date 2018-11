GRÉGOIRE, Philippe



À Montréal, le lundi 26 novembre 2018 est décédé, à l'âge de 94 ans, Philippe Grégoire, époux de Pauline Gaudreau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Paul (Hasna Loucif), Louise (Denis Amyot) et Pierre, ses petits-enfants Jean (Hélène Carrier), Julien (Kim Martel), François (Lydia Blais), Laurie (Heliot Vilchis), Abdelhadi Benlaredj, Félix, Émile, Antoine, Ève, Elliot et Anaïs, ses arrière-petits-enfants Justine, Léon, Émile, Lilly-Rose, Kelly, Léa et Ian, ses soeurs Brigitte et Alice (feu Charles Authier), sa belle-soeur Huguette Gaudreau (feu Laval Grégoire) ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 8 décembre 2018 de 13h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.