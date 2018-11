Il y a cinq ans mourait Paul Walker

Le 30 novembre 2013, Paul Walker a perdu la vie à l’âge de 40 ans. Aujourd’hui, on souligne le cinquième anniversaire de son décès.

À LIRE AUSSI: Que conduisent réellement les vedettes de la série Rapides et dangereux?

À LIRE AUSSI: [VIDÉO] Un Québécois rend hommage à Fast and Furious

Alors qu’il se trouvait passager d’une Porsche Carrera GT rouge conduite par son ami Roger Rodas, les deux hommes n’ont pas survécu au feu qui a été déclenché après avoir heurté un lampadaire à haute vitesse.

Paul Walker est surtout connu et apprécié du grand public pour avoir été la tête d’affiche aux côtés de Vin Diesel de la saga Fast & Furious. Le personnage qu’il incarnait, Brian O’Conner, était un policier infiltré dans l’univers des courses de rue. On le voit notamment au volant de Mitsubishi Eclipse et Lancer Evo, Toyota Supra et Nissan Skyline GT-R.

WENN

Il a également joué dans Pleasantville.

La fondation Reach Out Worldwide, qu’il a mise sur pied dans le but de venir en aide aux sinistrés lors de catastrophes naturelles, est désormais prise en charge par son frère, Cody.

Chaque année depuis sa mort, Dominic Dubreuil et ses partenaires organisent un événement commémoratif au mois de mai afin de rassembler les amateurs inconditionnels de Paul Walker et de voitures modifiées.