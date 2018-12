Je sors, je reste

Coup de cœur

Événement

Bonheurs d’enfants

La soirée bénéfice Bonheurs d’enfants est de retour pour une quatrième année. Valérie Blais animera la soirée qui débutera par un cocktail dînatoire et un encan silencieux et qui se terminera avec un spectacle composé de plusieurs artistes québécois. Tous les profits de la soirée sont remis à la Fondation de la Visite, qui fait de la prévention contre les abus et la négligence envers les enfants. Les billets, au coût de 158,75$ sont en vente sur lepointdevente.com.

Ce soir dès 17h au Cabaret Lion d’Or, 1676 rue Ontario Est

Je sors

Lancement

Une émotion dans la nuit de David Beaucage

L’humoriste David Beaucage sort un album! Oui, vous avez bien lu. Son humour tordant a été transposé en quatre chansons originales qui proviennent de différents spectacles du jeune homme notamment présentés au Zoofest dans les dernières années. La chanson Un bon Coke avec d’la glace aura même son vidéoclip.

Ce soir à 17h au Verre bouteille, 2112 avenue Mont-Royal Est

Conférence

Les cheveux: miracle ou menace pour l'estime de soi?

Cette conférence animée par Stéphane Le Duc mettra en vedette l’artiste coiffeur Denis Binet qui exerce le métier depuis 25 ans. Le thème principal portera sur le lien très fort qui existe entre les cheveux et l’estime de soi. Le public sera même ramené dans le temps pour discuter des tendances de coiffure des décennies passées.

Ce soir à 18h à l’Arsenal Art Contemporain, 2020 rue William

Documentaire

Journal d’une FIV

Ce documentaire est d’une intimité désarmante. Un couple au début de la quarantaine désire ardemment avoir un enfant, mais leurs efforts sont en vain. Ils se tourneront donc vers la fécondation in vitro (FIV). L’homme dans le couple, Rodolphe, a décidé de filmer tout le processus.

Sorti le 30 novembre

Documentaire

Madagascar : L’île aux sourires

Par ce temps froid, pourquoi ne pas voyager un peu avec ce documentaire sur le Madagascar? Cette île, la cinquième plus grande dans le monde, est d’une grande richesse au niveau de la faune et de la flore. Les habitants y sont aussi très chaleureux et souriants. Les aventures y sont donc très agréables.

Ce soir à 19h au Cinéma Beaubien, 2396 rue Beaubien Est

Musique

John Grant

Le membre fondateur du groupe rock The Czars fait carrière solo depuis déjà quelques années et il sera à Montréal pour présenter son tout nouvel album Love is Magic. Cet album au sonorités un peu plus électroniques a été créé ainsi pour se remémorer la musique qu’il écoutait adolescent.

Ce soir à 20h au Théâtre Fairmount, 5240 avenue du Parc

Je reste

Album

La course des tuques

La trame sonore du film La Course des tuques est sortie en magasin pour vous plonger dans son ambiance joyeuse. On peut y entendre plusieurs interprètes québécois tels que Ludovick Bourgeois, Corneille, Dumas, Garou, Alex Nevsky et Simple Plan.

Sorti le 16 novembre

Multimédia

Semaine de l’humour

Radio-Canada a décidé de souligné les 20 ans du Gala des Olivier avec une semaine de l’humour. D’abord, à Silence, on joue! quatre humoristes seront de l’émission. Il y aura aussi le dernier épisode de la comédie de François Morency. Même la radio se met de la partie en diffusant les Grands entretiens de Stéphan Bureau avec des humoristes.

Ce soir à 17h30 et 19h30 à ICI Télé et à 21h sur ICI Première

Web

Le temps d’une brassée

L’humoriste Derrick Frenette a décidé une balado qui parle de parentalité. Il reçoit des artistes tels que Korine Côté, Jean-Michel Anctil et Léa Stéliski dans sa salle de lavage. Frenette est père au foyer cet automne et a eu envie de s’occuper un peu et de parler de l’expérience d’être parents avec ses amis.

Disponible depuis le 5 novembre sur YouTube