La sauvegarde de notre français

Dans votre réponse à monsieur Rajotte, vous aviez parfaitement raison de vous demander si la fierté d’être francophone ne devrait pas passer dans notre volonté individuelle de bien parler notre langue et de la respecter plutôt que par le raffermissement de la loi. J’étais dans la vingtaine quand les lois 22 et 101 ont été passées. J’ai donc vécu ce qui les précédait et ça me fait toujours sourire quand les gens s’inquiètent devant la perte du français au Québec. Ils n’ont rien vu !

Ces lois ont ouvert grand la porte à notre fierté collective et nous avons ainsi célébré ce qui aurait dû être depuis belle lurette. Malheureusement, beaucoup n’ont pas compris que si le gouvernement a fait, et fera sa part, nous avons la responsabilité individuelle non seulement de sauvegarder notre langue, notre culture et notre identité, mais de leur faire honneur.

Quand les Anglais ont pris la Nouvelle-France, ils nous ont permis de conserver notre langue et notre culture à la condition que ça ne contrevienne pas à « la saine administration du territoire ». Puis c’est le clergé qui s’est chargé de porter le flambeau pour un bon enseignement du français et le maintien de la culture québécoise. Ce faisant, le clergé a fait pendant 400 ans ce que la population aurait normalement dû faire.

Puis la révolution tranquille est arrivée et l’Église a pris le bord. Les nombreuses réformes du ministère de l’Éducation ont chamboulé l’enseignement du français, nivelant par le bas pour faciliter l’apprentissage au plus grand nombre. Faudrait-il se surprendre ensuite que les jeunes ne sachent plus parler leur langue et certains étudiants en enseignement coulent leurs examens de français ? On se tire dans le pied nous-mêmes, mais c’est plus facile de blâmer le gouvernement de ne pas être assez strict dans l’application des lois, de blâmer les immigrants ou les anglophones d’être une menace à notre identité. Faudrait peut-être se regarder dans le miroir de temps à autre. Quand on veut se faire respecter des autres, il faut commencer par se respecter. Nous sommes encore une majorité à parler français au Québec, mais n’oublions jamais qu’entourés d’anglophones comme nous le sommes, nous serons éventuellement assimilés si nous n’y travaillons pas, et ce ne sera la faute de personne, sauf la nôtre.

Christine

Avec l’espoir que le plus grand nombre prenne le temps de bien assimiler votre si intéressante réflexion, je n’y ajouterai rien pour laisser tout l’espace à un message aussi important.