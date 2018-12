Labrèche perd son émission

Info, sexe et mensonges n’est pas renouvelée. L’émission pilotée par Marc Labrèche et diffusée sur ICI ARTV se termine après deux saisons.

Produit par Fair-Play (Révolution, Les enfants de la télé), Info, sexe et mensonges avait connu un démarrage houleux en septembre 2016. L’émission avait ensuite subi plusieurs modifications, dont l’ajout de Paul Houde et de Pierre Brassard comme collaborateurs. Derrière la caméra, le réalisateur Jean Lamoureux avait cédé sa place à Mario Rouleau (Bazzo.tv). On avait également inséré des parodies.