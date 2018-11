Le retour d’Evan Bush confirmé

Evan Bush sera de retour avec l’Impact pour trois autres saisons, lui qui a accepté un nouveau pacte avec l’organisation montréalaise, vendredi.

Le gardien a disputé sept saisons avec le onze montréalais. En 2018, il a terminé au premier rang chez les gardiens de la Major League Soccer (MLS) avec 132 arrêts, lui qui a disputé 34 matchs. Il a réussi 10 blanchissages et conservé le septième meilleur pourcentage d’arrêts de la ligue, à 71,7 %.

«La signature du nouveau contrat d'Evan avec l'Impact est une excellente nouvelle pour le futur de l'équipe, a déclaré l'entraîneur-chef Rémi Garde, dans un communiqué. Son excellent travail au quotidien avec Joël Bats, au côté des trois autres gardiens de l'effectif, lui a permis d'effectuer une très bonne saison 2018. Je suis heureux de pouvoir compter sur lui pour les prochaines saisons.»

«Je suis très excité de poursuivre mon aventure avec l'Impact et que ma famille et moi puissions continuer de vivre à Montréal pour les prochaines années, a quant à lui expliqué Bush. Le bonheur de ma femme et de mes enfants était l'aspect le plus important de ma décision.»