Le tourisme écolo

Aujourd’hui, on cherche de plus en plus à voyager hors des sentiers battus. Même si le tourisme de plage dans des hôtels « tout compris » occupe toujours la première place dans le choix des vacanciers, de plus en plus de touristes, de tous âges, veulent vivre l’aventure de l’authenticité, le « Cuba Autentica ».

Il existe maintenant la possibilité d’aller plus loin dans cette quête du vrai, en pratiquant un tourisme plus écologique et plus près de la nature luxuriante de l’île : randonnées et excursions à pied (trekking), à cheval, en charrette ou en moto et véhicules 4X4, kayak et canot, observation d’oiseaux, parachutisme, cyclotourisme, alpinisme, plongée sous-marine et snorkeling, camping, visite de fermes, pêche sportive, yoga, safari en jeep, etc.

Jardin luxuriant

Grâce à son climat tropical, l’écosystème cubain se prête merveilleusement bien à toutes ces activités.

La plus grande île des Caraïbes est un immense jardin luxuriant qu’il faut prendre la peine d’explorer, comme le fit, quelques décennies auparavant, le frère Marie-Victorin. On y dénombre plus de huit mille espèces végétales, dont des orchidées à profusion. D’ailleurs, vous pourrez admirer quelque 700 espèces différentes de cette plante dans le jardin botanique de Soroa-Las Terrazas, à 70 kilomètres de La Havane.

Sachez que des excursions sont aussi organisées pour découvrir les forêts, les rivières et les marécages où pullulent les crocodiles, le cacao, le café, le tabac. Vous pourrez aussi suivre les traces de Christophe Colomb dans la partie orientale de l’île. Autant de façons originales de découvrir Cuba.

Une agence spécialisée dans l’écotourisme responsable peut organiser votre séjour dans l’île, selon vos goûts et désirs, que vous soyez seul ou voyagiez en groupe : Ecotur.

Pour plus d’information, mieux vaut se rendre sur la page Facebook : www.facebook.com/ecoturcuba. Si vous ne parlez pas espagnol, aucun problème, on est « équipé » pour vous lire et répondre en français.