Le vidéoclip «Thank U, Next» d'Ariana Grande est ENFIN disponible et on capote

Ça fait un moment qu'on l'attend, il est enfin arrivé, le FAMEUX clip de la chanson «Thank U, Next», d'Ariana Grande.

On vous avait parlé des potentielles références à des comédies romantiques des années 2000 dans le vidéoclip, dont celles de 13 ans, bientôt 30, Mean Girls et Blonde et Légale.

On a même vu Ariana en compagnie de Jennifer Coolidge, qui joue Paulette dans Blonde et Légale, et de Jonathan Bennet, qui joue Aaron Samuels dans Mean Girls. Wow!

Plus récemment, Ariana a annoncé sur les réseaux sociaux que le vidéoclip ferait aussi référence au film de pom-pom girls: Le tout pour le tout!

La sélection de films était déjà parfaite, mais on se demandait si Ariana nous réservait des surprises!

Découvrez le vidéoclip de «Thank U, Next» pour le savoir:

On capote!

