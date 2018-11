L’ère Trump achève

Les tweets de Trump sont de plus en plus délirants et mensongers. Gazer des enfants à la frontière ? Rien là. Appuyer une candidate au Sénat qui se moque du lynchage et de la ségrégation raciale ? Rien là. Désavouer un rapport maison sur les changements climatiques ? Rien là. Augmenter le déficit à un trilliard $ en 2019 ? Rien là.