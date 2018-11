Les profits de BRP en hausse au troisième trimestre

VALCOURT | Bombardier Produits Récréatifs (BRP) a rapporté vendredi des profits de 90,2 millions $ au troisième trimestre, en hausse de 20,2 millions $ comparativement au même trimestre de l’an dernier.

Par action, l'entreprise basée à Valcourt, en Estrie, a déclaré un bénéfice dilué de 92 cents, en hausse de 25 cents par action, par rapport au troisième trimestre de l’année dernière.

Les revenus trimestriels du fabricant de produits récréatifs ont atteint 1,394 milliard $, en hausse de 13,7 %.

Les ventes au détail de véhicules récréatifs motorisés et de moteurs hors-bords en Amérique du Nord ont aussi crû de 5 % pour le trimestre terminé le 31 octobre 2018 par rapport au trimestre terminé le 31 octobre 2017.

«Nous avons enregistré un autre trimestre record avec une demande soutenue pour nos produits, a indiqué José Boisjoli, président et chef de la direction. La demande des consommateurs pour la gamme de produits de sports motorisés de BRP était également forte ce trimestre, les ventes au détail ayant augmenté de plus de 25 % tant pour les véhicules côte à côte (VCC) que pour les motomarines en Amérique du Nord.»

M. Boisjoli a ajouté que «cette performance témoigne de notre détermination sans faille à mettre en œuvre nos priorités stratégiques et à commercialiser les produits les plus novateurs».

Par ailleurs, le conseil d’administration de BRP a approuvé le versement d’un dividende trimestriel de 0,09 $ par action qui sera versé le 11 janvier prochain aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 28 décembre.

BRP distribue ses produits dans plus d’une centaine de pays. Sa gamme de marques et de produits comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo et les véhicules tout-terrain Can-Am.