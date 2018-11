Loi spéciale: manifestations d’appui aux postiers à travers le pays ce week-end

Plusieurs manifestations auront lieu ce week-end à travers le pays en appui aux syndiqués des postes qui ont dû mettre fin à leurs grèves tournantes après l’adoption d’une loi spéciale au cours des derniers jours.

«Après quasiment une année de négociations, plus de cinq semaines de grèves tournantes et l’adoption d’une loi anticonstitutionnelle, certains croyaient sans doute que la lutte était terminée. Pas du tout! Les choses ont évolué; les règles du jeu ont été mises à jour et de nouveaux joueurs ont fait leur entrée sur le terrain», peut-on lire dans un message affiché vendredi sur le site internet du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP).

Ces «nouveaux joueurs» sont des syndicats et des citoyens sympathiques à la cause des postiers. «Nous allons demander à nos alliés et à nos membres de prendre part à une campagne de mobilisations, de manifestations et de désobéissance civile non violente», avait souligné le syndicat mardi juste avant l’entrée en vigueur de la loi spéciale, ajoutant qu’il s’agit d’une loi inconstitutionnelle et que «la lutte est loin d’être terminée».

Vendredi, en annonçant les manifestations du week-end, le syndicat a rappelé que l’entrée en vigueur de la loi spéciale a été suivie de mobilisations de ce genre à Vancouver, Hamilton, Halifax et Edmonton, notamment.

En fin de semaine, une des manifestations prévues aura lieu à Montréal. Le rassemblement est prévu de 12 h à 13 h à la station de métro Jarry.

La loi spéciale prévoyait le rétablissement du service postal au pays à compter de 12 h, mardi, avec le retour au travail des syndiqués, mais aussi le recours à un médiateur-arbitre pour régler avec les parties les éléments d’une éventuelle convention collective toujours en suspens.