MacKinnon s’amuse

Si tout le monde s’entendait pour dire que Connor McDavid était le choix incontournable en première ronde du Pool National de hockey (PNH) avant le début de la saison, l’attraction du jeune capitaine des Oilers d’Edmonton est présentement en baisse. Et c’est la faute à Nathan MacKinnon !

Pendant que McDavid et les Oilers vivent les premières heures de l’ère Ken Hitchcock, l’attaquant néo-écossais ne dérougit pas sur le premier trio de l’Avalanche du Colorado aux côtés du Finlandais Mikko Rantanen et de Gabriel Landeskog.

Comprenez bien que McDavid représente encore un excellent choix, surtout dans le contexte où le Pool National de Hockey ne permet que cinq échanges en cours de saison, mais la production de MacKinnon mérite d’être soulignée en grand. En date de jeudi, l’ancien des Mooseheads de Halifax arrivait au deuxième rang des pointeurs du circuit Bettman grâce à une récolte de 18 buts et 23 mentions d’aide, pour 41 points, en 25 rencontres. Et devinez qui arrive tout juste devant lui ? Son coéquipier scandinave !

Le Tchèque a d’ailleurs inscrit deux buts face aux Maple Leafs de Toronto, lundi dernier, et s’est fait complice sur l’un des buts des siens, jeudi. Même si le compteur de Brayden Point, du Lightning de Tampa Bay, est plus élevé, avec ses 33 points comparativement à 29 pour Pastrnak, il se veut un meilleur choix pour l’un de nos experts.

« Il continue à faire des buts et des points même sans Bergeron. J’ai hésité entre les deux, mais je crois que Pastrnak va finir avec plus de points. De plus, quand Bergeron en santé, ils forment avec Marchand le meilleur trio de la LNH. Il a aussi 13 points en avantage numérique », a analysé le journaliste sportif du Journal, Kevin Dubé, qui a troqué Mathew Barzal pour l’attaquant des Bruins.