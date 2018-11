Nissan dévoile sa nouvelle voiture de course électrique

À l’aube du Festival NISMO qui se déroulera à Fuji au Japon, Nissan a dévoilé sa plus récente création: une voiture de course entièrement électrique.

Baptisée Leaf NISMO RC, elle est dotée de deux moteurs électriques. Positionnés à chaque extrémité de la voiture, ils développent une puissance combinée de 240 kW et un couple de 472 livres-pied.

En plus d’être évidemment silencieuse, elle peut compter sur la traction intégrale.

Pour atteindre les 100 km/h, il ne lui faut que 3,4 secondes.

Grâce à la fibre de carbone utilisée dans la conception de sa structure monocoque, elle ne pèse que 1220 kilogrammes. La batterie au lithium-ion est placée au centre du châssis afin d’optimiser l’équilibre des masses.

Esthétiquement, elle est très différente de la Leaf disponible au pays. On remarque que les deux portières arrière ont été supprimées. Malgré son style beaucoup plus éclaté, elle conserve sa calandre en forme de V qui unit les produits de la marque à l’heure actuelle. Sa carrosserie noire et argentée est décorée d’accents rouges.

Il est prévu que seulement six exemplaires soient assemblés. Les amateurs pourront la voir de près lors des différentes épreuves du championnat de Formule E ainsi que dans certains salons de l’automobile. Pourrons-nous compter sur sa présence en janvier prochain? Nous sommes impatients de le découvrir.

À cet effet, il est à noter que la nouvelle voiture électrique de Formule E de Nissan sera dévoilée le 2 décembre prochain.