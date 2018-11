Opération antidrogue: un homme et deux femmes arrêtés à Sherbrooke

SHERBROOKE | La police de Sherbrooke a mené, jeudi soir, une opération antidrogue visant à démanteler un point de vente et de consommation de stupéfiants.

Les policiers ont effectué une perquisition dans une résidence située sur la rue Alexandre.

«Ce point de vente fournissait plusieurs types de stupéfiants, mais principalement du crack», a indiqué la police de Sherbrooke dans un communiqué.

Sur place, un homme de 22 ans a été arrêté et pourrait faire face à des accusations de possession de stupéfiant dans le but de trafic et de trafic de stupéfiants. Il devrait comparaître dans la journée. Une femme de 45 ans a été arrêtée pour possession de cocaïne et libérée par sommation. Une autre femme, âgée de 35 ans, a été également arrêtée pour un mandat d’arrestation.

Au total, la police a saisi de la cocaïne, 14 comprimés de méthamphétamines, environ 5 g de crack, 137 g de cannabis, de l’argent, des cellulaires, des listes téléphoniques et de comptabilité.