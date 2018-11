Québec solidaire versus le peuple

Aux yeux de Gabriel Nadeau-Dubois­­­ et Manon Massé, l’immigration ne pose pas de problème au Québec.

« Garder un nombre de réfugiés qui nous permet de jouer un rôle de solidarité avec les plus mal-pris de notre planète, c’est une bonne chose », a déclaré Nadeau-Dubois dans Le Devoir. Ce avec quoi on ne peut qu’être d’accord, car les réfugiés ne sont pas des immigrants comme les autres : leur vie est en danger.

Cela oblige le leader parlementaire de QS à dénoncer les médias et des groupes et des individus qui martèlent depuis dix ans dans l’espace public à coup de chroniques et d’opinion qu’il y a un énorme problème avec la présence du religieux dans notre société.