Trump a raison!

D’une part, les Sentinelles, une tribu isolée sur une île indienne, refusent tout contact avec l’extérieur et usent de violence meurtrière pour empêcher quiconque de fouler leur sol. Dans ce cas, le droit à la souveraineté est invoqué et on pose un regard bienveillant, sinon carrément admiratif, pour ce peuple déterminé à protéger son territoire.